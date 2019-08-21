ابتكر قسم Mulliner للتخصيص الفاخر والتابع لشركة بنتلي موتورز، 100 قطعة فنية حصرية عبارة عن صندوق خاص للمفاتيح مصنوع يدويّا، ومصمّمة خصيصا لتسليمها للعملاء عند حصولهم على سيارة Mulsanne W.O. Edition by Mulliner الجديدة.

وتعيد سيارة Mulsanne الجديدة ذات الإصدار المحدود إحياء لذكرى الأب المؤسس لشركة بنتلي، وتتضمن شريحة من العمود المرفقي من سيارته الخاصة آنذاك.

ويحتوي الصندوق الخاص بالمفاتيح على مجموعة من التذكارات المميّزة، بينها نموذج مصغّر 1:18 من السيارة الخاصة لمؤسس علامة بنتلي "والتر أوين" ذات محرّك سعة 8 لترات، وتم تصنيع النماذج حصريا لإحياء الذكرى المئوية في تاريخ علامة السيارات الفاخرة.

ويضم الصندوق التذكاري الخاص قطعة فنية لرمز B بالأجنحة وضعت إلى جانب مجموعة من 3 مفاتيح، وكتيب مطبوع مع صور تنشر للمرة الأولى لسيارة بنتلي طراز 1930 المشهورة بمحركها سعة 8 لترات.

وأُضيفت لمسة أخيرة على الهدية التذكارية من خلال شهادة الأصالة الموقعة من قبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بنتلي "أدريان هولمارك"، ومدير التصميم وقسم Mulliner، ستيفان شيلاف.