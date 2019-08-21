أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، أن برنامج التنمية المحلية للمحافظة برنامج "تنمية صعيد مصر"، الممول من الحكومة والبنك الدولي، يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاقتصادي السابع للمحافظة والذي عقد برئاسة محافظ سوهاج، لمناقشة خطة التنمية المتكاملة متوسطة الأجل " ثلاث سنوات" 2019/2022، لتشمل برامج ومشروعات خطة الديوان العام، وخطط المراكز، والمكون المحلي، والتمويل، والتي من شأنها خلق المزيد من فرص العمل المستدامة لشباب وأبناء سوهاج، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم البنية الأساسية، وتطوير الصناعات القائمة.

ووجه محافظ سوهاج بمراجعة خطط المراكز وإعادة توزيع التمويل على بعض المشروعات وفقا لأولويتها، موجها بإجراء فحص الأهلية والدراسات البيئية والاجتماعية للمشروعات المدرجة في الخطط قبل البدء في عملية طرح المشروعات.

كما ناقش المجلس تنمية التكتلات الاقتصادية، والبدء في تطوير 3 تكتلات مختارة وفقا للتقارير كمرحلة أولى، حيث وافق المحافظ على تطوير تكتل صناعة النسيج اليدوي بأخميم والكوثر، وتكتل صناعة التلي بشندويل، وتكتل صناعة الأثاث بغرب طهطا.

حضر الاجتماع كلا من اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور بسام عزام السكرتير العام المساعد السابق، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري العموم بالديوان العام، ومديري التخطيط بالوحدات المحلية، وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة.