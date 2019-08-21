بـ ملابس ملطخة بالدماء.. النيابة تحقق مع المتهم بذبح ابنتيه بالحوامدية

تواصل النيابة التحقيق مع المتهم بقتل ابنتيه في الحوامدية بالجيزة صباح الجمعة الماضي، واستمعت لأقوال عدد من جيران المتهم الذين أكدوا أنّ المجني عليهن يتمتعان بسمعة طيبة، وتقدم لهما شباب من المنطقة طلبا للزاوج لكن المتهم كان دائم الرفض، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، تمهيدا لإحالته للمحاكمة أمام الجنايات.

وكان عامل في العقد السادس من عمره، ذبح ابنتيه بزعم أنّ سلوكهما سيئ وتربط إحداهما علاقة غير شرعية بأحد الشباب، حيث استدرجهما من منزله في الحوامدية إلى منطقة زراعية قريبة منه وذبحهما، وألقى جثتيهما في ترعة الحوامدية.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الحوامدي، ببلاغ من "نصر ع" (52 عاما) حاصل على مؤهل متوسط ومحال على المعاش، باستدراج ابنتيه "إسراء" (23 عاما) طالبة في الفرقة الرابعة بكلية الآداب بجامعة عين شمس، وأسماء (21 عاما) طالبة في الفرقة الثالثة بكلية دار علوم بجامعة القاهرة، إلى ترعة الحوامدية، وذبحهما لسوء سلوكهما وعلاقتهما مع أحد الشباب بالمنطقة، وجرى التحفظ عليه.

وانتقلت قوة أمنية أشرف عليها اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة إلى مكان الواقعة، وبالفحص عثر على جثتين لفتاتين في العقد الثالث من عمرهما مصابتين بجروح قطعية في الرقبة وطعنات متفرقة في جسديهما، ونقلت الجثتين إلى المشرحة، وأمر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.