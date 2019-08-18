كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية في واقعة اتهام "نصر . إ" (52 سنة، موظف على المعاش)، بذبح طالبتين على يد والدهما، الجمعة الماضي، بمنطقة الحوامدية، بعد أن زعم الأب أثناء استجوابه في التحقيقات أنه نفذ الجريمة انتقاما لشرفه لسوء سلوك الضحايا، عن أن الضحيتين "عذراوتين"، وذلك بعد أن طلبت النيابة العامة توقيع كشف العذرية على الفتاتين لبيان عما إذا كانتا "عذراوتين" وجاء تقرير الكشف الطبي من خلال فحص كشف العذرية بالطب الشرعي، أن الضحيتين "إسراء" 23 سنة طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الآداب جامعة عين شمس، و"أسماء" 21 سنة، طالبة بالفرقة الثالثة كلية دار العلوم جامعة القاهرة، "عذراوتين".

وكان الأب المنسوب إليه تهمة القتل العمد، اعترف أثناء استجوابه أمام جهات التحقيق من النيابة والمباحث، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه ارتكب الجريمة لشكه في سلوك بناته وأنه سمع أكثر من مرة ابنته الصغرى تمارس الجنس مع شاب في "التليفون"، وأنه حذرهم أكثر من مرة ولكنها لم تستجيبا فقرر قتلهما.

وعن يوم الجريمة، تحدث المتهم قائلا: "أخدت سكين من المطبخ، وبعدين طلبت منهم الاتنين يخرجوا معايا علشان نروح نشتري حاجات، وكنا في قطعة أرض زراعية بالقرب من الترعة، والوقت كان الصبح ومكنش في حد، طلبت منهم يقعدوا شوية علشان أستريح، وكان ضهرهم ليا، طلعت السكين ودبحتهم في دقيقة، قتلت البنت الكبيرة الأولى والصغيرة بعدها بثواني، ولما خلصت واطمنت أن هما ماتوا، روحت على القسم، واعترفت بكل حاجة".

وجددت النيابة العامة صباح اليوم حبس المتهم لمدة 15 يوما بعد أن نسبت إليه التحريات والتحقيقات تهمة القتل العمد ل بناته، وحرزت النيابة سلاح الجريمة "سكين"، وتم عرض جثث الضحايا على الطب الشرعى لتشريحهما لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

كان عامل، في العقد السادس من عمره، ذبح ابنتيه بزعم أن سلوكهما سيئ وتربطهما علاقة غير شرعية بأحد الشباب، حيث استدرجهما من منزله في الحوامدية إلى منطقة زراعية قريبة منه وذبحهما، وألقى جثتيهما في ترعة الحوامدية.

يشار إلى أن اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة الحوامدية، بتلقيه بلاغا من "نصر.ع"، 52 عاما، حاصل على مؤهل متوسط، ومحال على المعاش، باستدراج ابنتيه إلى ترعة الحوامدية وذبحهما لسوء سلوكهما وعلاقتهما مع أحد الشباب بالمنطقة، وجرى التحفظ عليه.

وانتقلت قوة أمنية أشرف عليها اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة إلى مكان الواقعة، وبالفحص عثر على جثتين لفتاتين في العقد الثالث من عمرهما مصابتين بجروح قطعية بالرقبة وطعنات متفرقة بجسديهما، ونقلت الجثتان إلى المشرحة.