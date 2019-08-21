قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، إحالة رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا، للتحقيق بالشؤون القانونية بالمحافظة لعدم اتخاذه الإجراءات القانونية حيال تنفيذ ترخيص بناء بعد مرور 9 سنوات من إصداره دون تجديده قانونا.

جاء قرار محافظ الدقهلية عقب إطلاعه على التقرير المقدم من الإدارة العامة للمتابعة للمرور الميداني على الوحدة المحلية بقرية ميت الكرماء، والذي كشف قيام أحد المواطنين بتنفيذ الترخيص رقم 6 لسنة 2010 بعد مضي 9 سنوات من صدوره دون وجود ما يفيد تجديد الترخيص قانونا، بالإضافة إلى قيام المواطن بالتعدي على الشارع العام ولم تتخذ أي إجراءات قانونية ضده.

وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة محاسبة جميع المقصرين في أي مكان بالجهاز الإداري بالحكومة، قائلا "لن أتسامح مع أي نوع من أنواع التقصير والإهمال، والذي يسبب ضياع الحقوق سواء للدولة أو المواطنين" .

وكلف رئيس مركز ومدينة طلخا بمتابعة إيقاف الأعمال المنفذه من قبل المواطن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.