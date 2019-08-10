أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، القرار رقم 86 لسنة 2019 بشأن استحداث تقسيم تنظيمى للإدارة الاستراتيجية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وذلك عقب الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، الخاص باستحداث تقسيمات تنظيمية فى الجهاز الإدارى.

ويهدف التقسيم للمشاركة فى إعداد خطة استراتيجية للوحدة فى ضوء استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، ووضع آليات وبرامج تنفيذها ومؤشرات أدائها ومتابعة إنجازها، والتنبؤ بالأزمات والمخاطر ووضع الخطط اللازمة للحد منها ومواجهتها.

وحدد القرار اختصاصات للتقسيم التنظيمى للإدارة الاستراتيجية، منها وضع الإطار العام للخطة الاستراتيجية للوحدة والتأكد من الاتساق بين الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية وموازنة الوحدة، والتفاوض مع الوزارة المعنية بالتخطيط فيما يتعلق بتمويل الخطة الاستثمارية للوحدة، وإعداد الخطط والسيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث، وإدارة المشروعات الموجودة بالوحدة وفقاً للأسس العلمية المعتمدة.

وتتكون الإدارة الاستراتيجية من 4 تقسيمات فرعية تتمثل فى التخطيط الاستراتيجى والسياسات، إدارة المشروعات، المتابعة والتقييم، وإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وحدد القرار اختصاصات كل تقسيم فرعى. كما اشترط القرار فى من يشغل إحدى وظائف التقسيم التنظيمى للإدارة الاستراتيجية، اجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية. وتتولى وزارة التخطيط تقديم الدعم الفنى والبرامج التدريبية للتقسيمات الثلاثة الأولى، بينما تتولى اللجنة القومية لإدارة الأزمات تقديم الدعم للتقسيم الرابع.

وبناءً على القرار يتعين على السلطة المختصة التقدم للجهاز بمقترح تطوير أو استحداث التقسيم التنظيمى للإدارة الاستراتيجية وتقسيماته الفرعية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.