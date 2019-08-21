أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو، في تحصيل 420 ألف جنيه مستحقات مالية لشكاوى عمالية للمصريين المقيمين في إيطاليا.

وقال هيثم سعدالدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي، أشار فيه المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، إلى توفير 8 فرص عمل بإحدى الشركات الإيطالية، وذلك في إطار حرص المكتب على توفير فرص عمل للمصريين سواء المقيمين بالداخل أو بالخارج.

وأضاف أن مكتب التمثيل العمالي بميلانو قام خلال يوليو الماضي بـ38 زيارة ميدانية للمنشآت منها 21 للمصالح الحكومية، فضلا عن 6 لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية بإيطاليا، كما قام بالرد علي 2000 استفسار عبر الهاتف، وتلقى 35 شكوى، 31 منها حٌلت بالطرق الودية، وما زالت هناك 4 شكاوى قيد الدراسة.

ويقدم مكتب التمثيل العمالي بميلانو التوعية للعمالة المصرية بضرورة خضوعهم لمظلة التأمينات الاجتماعية، لحصولهم على معاش في نهاية خدمتهم، أو في حالة العجز أو الوفاة لا قدر الله.