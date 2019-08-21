تمكنت مباحث القاهرة من ضبط عصابة الشرطة المزيفة بمدينة نصر، والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغاً من علي حسونة، 23 عامًا، عامل بكشك، وإسلام يونس، 22 سنة، عامل بكشك، بامتداد شارع عباس العقاد، يفيد بأنه اثناء وجودهما بمحل عملهما فوجئا بـ 3 أشخاص، أدليا بأوصافهم التقريبية، ادعوا بأنهم رجال شرطة بإدارة مباحث التموين، وتحصلوا منهما على مبلغ مالي 9000 جنيه، عدد 2 كرتونة سجائر، وكمية من كروت الشحن، والمستولى عليها من المجني عليه الأول، ومبلغ مالي 4000 جنيه، و4 كراتين سجائر، والمستولى عليها من المجني عليه الثاني، مقابل عدم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفات بالأكشاك محل عملهم.

وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق لسرعة ضبط المتهمين، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحال الواقعتين أمكن التوصل إلى تحديد مرتكبيهما، وتبين أنهم كل من "محمد.ج.م" 24 عامًا، عاطل، و "أحمد.م.ع"، 22 عامًا عاطل، و"محمد.ر. أ"، 25 عامًا عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم حال استقلالهم سيارة "مستأجرة"، والمستخدمة في ارتكاب الواقعتين.

وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليهما، اعترفوا بارتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه، وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الأكشاك والمتاجر بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة".

أرشد المتهمين عن متحصلات الواقعتين، وأقروا بتصرفهم في باقي المسروقات بالبيع، لدى أشخاص "لا يمكنهم الإرشاد عنهم"، وإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.