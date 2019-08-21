"مرتديا النقاب".. ضبط محاسب خلال سرقته 265 ألف جنيه من شركة في شبرا

قرر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثانِ شبرا الخيمة، برئاسة أحمد البلتاجي مدير النياية حبس محاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقته مبلغا ماليا من احدى الشركات والتزوير.

وتلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بتمكن الأهالي من ضبط أحد الأشخاص مرتديا ملابس نسائية "نقاب" أثناء سرقة احدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم خاصة بصاحب شركة لتجارة المواد البترولية.

بالانتقال والفحص تبين أن المضبوط محاسب بالشركة المُشار إليها، وعُثر بحوزته على مبلغا ماليا قدره 265 ألف جنيه وخاتم شعار الجمهورية مزور منسوب لاحدى الكليات، وبعض الأوراق الخاصة بالشركة محل عمله.

وبسؤاله أفاد بأنه توجه لمنزل مالك الشركة عقب علمه بسفر الأخير، وارتدى النقاب للتخفي لوجود كاميرات مراقبة بالمنطقة، وسرق المبلغ المالي المضبوط بحوزته.

وأوضح بوجود خلافات مالية بينه وبين صاحب الشركة لعدم حصوله على مستحقاته المادية منذ عام تقريبا.

وبسؤاله عن الخاتم المصطنع المضبوط بحوزته، قرر بأن صاحب الشركة أعده، واستخدمه في مجال العمل لإعداد تقارير المعاينة المقرر إجراؤها من الجهات المعنية لإنهاء الموافقات المطلوبة لصرف حصص المواد البترولية لعملاء الشركة

وأضاف بعلمه ومشاركته لمالك الشركة في ذلك الأمر، نافيا علمه بمصدر تحصل مالك الشركة على ذلك الخاتم.