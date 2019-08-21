قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر بها 88 ألف مركبة تجاوز عمرها 20 عاما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، أنه في حالة نجاح استخدام الغاز الطبيعي بدلا من السولار في هذه المركبات بناء على برنامج الحكومة الطموح، وكذلك استخدام ميكروباصات وميني باصات جديدة فإن ذلك سيوفر على ميزانية الدولة 12.5 مليار جنيه في العام الواحد.

مشروع المركبات سيحقق 2.2 مليار دولار وفرا في ميزانية الدولة

وأشار إلى أن استخدام الغاز بدلا من السولار في جميع المركبات التي يبلغ عددها 240 ألف، سيحقق وفرة في ميزانية الدولة بقيمة 2.2 مليار دولار في العام الواحد.

ولفت إلى أن الفائدة الأكبر ستعود على صاحب المركبة أيضا، والذي سيستفيد من ارتفاع متوسط عمر السيارة، بالإضافة إلى توفير تكاليف الصيانة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع رؤساء وممثلي الشركات المصنعة للميكروباصات والميني باصات؛ لاستعراض خطة الحكومة للتوسع في إنتاج المركبات التي تعمل بالغاز، وتحويل المركبات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، أو بالدورة المزدوجة للغاز والبنزين كبديل عن السولار؛ للاستفادة من الاحتياطيات المتوافرة من الغاز، وتقليل استيراد الوقود التقليدي الذي يكبد ميزانية الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة.