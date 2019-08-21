قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الخاص بأصحاب المعاشات بداية من أول يناير العام المقبل 2020.

جاء ذلك خلال ندوة "قانون التأمينات إلى أين؟"، والتي تنظمها دار الخدمات النقابية الآن بمقرها بالقصر العيني.

وأشار سعيد الصباغ، إلى أن النقابة العامة شكلت لجنة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكدا أنه جرى الاعتراض وقتها على 14 مادة بالمشروع.

وتابع أنه طالب البرلمان بضرورة طرح مشروع القانون على المجتمع المدني بكافة منظماته قبل إصدار القانون.

وانتهى مجلس النواب من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الرابع، في انتظار إصداره بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية.