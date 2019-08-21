قال حمدى عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن حقل "ظهر" يعتبر أحد المشروعات التي حققت أرقاما قياسية، وذلك بعدما بدأ إنتاجه بـ350 مليون قدم مكعب يوميا عام 2017، وارتفع ليصل لـ2.7 مليار قدم مكعب يوميا قبيل موعده المخطط بعد 4 أشهر.

وأضاف "عبدالعزيز" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير" والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الحقل ساهم بشكل قوي في طريق تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي وإعادة مصر مرة أخرى لخريطة التصدير العالمي، موضحا أن الطاقة الانتاجية الخاصة بالحقل ستزداد لتصل إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأكد المتحدث باسم وزارة البترول، أن الحكومة المصرية تستهدف تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في إطار المشروع القومي لتوصيل الغاز لكافة المنازل المصرية.

وأشار إلى توصيل الغاز الطبيعي لـ1.2 مليون منزل خلال عام 2018، مؤكدا أن القيادة السياسية تتجه لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي لوجود وفرة كبيرة منه بمصر وهو ما ألزم تغيير كافة المحركات التي تعمل بالسولار للغاز الطبيعي.