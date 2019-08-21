قال هيثم عمارة، شاهد عيان في الواقعة المعروفة إعلاميا بالاعتداء على شاب معاق ذهنيًا في الشرقية، إن الشاب جرى إجباره على التنازل عن المحضر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية جيهان لبيب، على شاشة "المحور"، أنه رأى سيدة تمسك بالشاب المعاق، مضيفًا: "أنا وقفت قولتلها في إيه يا حاجة مش ده الشاب المعتدى عليه، قالتلي دول خدوه عشان يجبروه على التنازل"، موضحًا أن السيدة أخبرته أنها ذهبت لتأخذه منهم، وأنها لا تقبل التنازل.

وأوضح الشاهد العيان، أن السيدة هي من طلبت منه تصويره ونشر صورته على موقع "فيس بوك"، وإخبار الجميع أن هناك محاولات لإقناعه للتنازل عن المحضر، مؤكدًا أنه لا يعرف إذا كانت هذه السيدة والدته أم إحدى أقاربه.

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو لتعرض شاب يعاني من إعاقة ذهنية، لوصلة ضرب وتعذيب داخل محل حلاقة في قرية كفر إبراش، بمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، من جانب عدد من الأشخاص، بينهم صاحب المحل.

وأظهر فيديو تم تداوله على فيس بوك، واقعة الاعتداء على الشاب في جميع أنحاء جسده، فيما لم تشفع توسلاته للجناة بالتوقف عن ضربه، وأثار المنشور حالة من الاستياء والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بمحاسبة المعتدين.

مطالبات على "السوشيال ميديا" بمحاسبة المعتدين على معاق ذهنيا بالضرب

وكانت أغلب التعليقات على المقطع: "حسبي الله ونعم الوكيل"، فيما قال أحد المعلقين: "ربنا يرزقهم بأولاد زيه وبنفس الحالة دي، بالنسبة للحيوان اللي بيصور بدل ما يصور وينشر الفيديو ويقول يا عيني كان ممكن يدافع عن الولد ويبعده عنهم".

وقال آخر: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي بيفتري على أي حد من ذوي الاحتياجات الخاصة ويرزقه بأولاد كدا عشان يجرب مرارة حرقة الأهل على أولادهم، إن دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك".

بالفيديو.. وصلة تعذيب لشاب معاق ذهنيا على يد حلاق وأصدقائه في الشرقية

وقررت نيابة مشتول السوق برئاسة محمد سليمان، مدير النيابة، حجز المتهمين بالتعدى على الشاب الذي ظهر في الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أمس داخل قرية "كفر إبراش"، لحين ورود تحريات المباحث.