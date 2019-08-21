قال مصدر أمني في مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية إنه تم ضبط 3 من المتهمين الذين ظهروا خلال فيديو يعتدون بالضرب على شاب معاق.

وأشار إلى أنه فور تداول الفيديو جرى إرسال قوة من الشرطة إلى قرية كفر إبراش، للتحري بشأن واقعة اعتداء عدد من الأشخاص بالضرب على شاب معاق ذهنيا.

وتعرض شاب يعاني من إعاقة ذهنية، لوصلة ضرب وتعذيب داخل محل حلاقة في قرية كفر إبراش، بمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، من جانب عدد من الأشخاص، بينهم صاحب المحل، فيما لم تشفع توسلاته للجناة بالتوقف عن ضربه.

وأثار الفيديو غضب رواد السوشيال ميديا، وطالبوا جهات الأمن، بالتحرك وضبط المتورطين في الحادث وتقديمهم للعدالة.