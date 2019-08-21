أدى عبدالله حمدوك، اليمين الدستوري رئيسًا لوزراء الحكومة الانتقالية الجديدة بالسودان، اليوم- وفقا لما نشرتة وكالة الانباء السودانية "سونا".

وأكد حمدوك، في تصريحات صحفية، عقب وصوله مطار السودان قادما من إثيوبيا، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن، وتوحيد الصف لبناء دولة قوية، مشيرًا إلى أن السودان يمتلك موارد هائلة يمكن أن تجعل منه دولة قوية تقود القارة الأفريقية.

وأوضح أنه سيتم تحديد أولويات الفترة الانتقالية بعد أداء القسم، لافتًا إلى أن مهمة الحكومة بناء مشروع وطني بعيداً عن الإقصاء.

وأدى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني المنتهية صلاحيته، اليمين الدستورية لتولي منصبه الجديد رسميًا، رئيساً للمجلس السيادي المُشكل حديثًا أمام رئيس الجهاز القضائي في البلاد.

وأدى البرهان اليمين مرتديًا الزي العسكري في مراسم بالقصر الجمهوري بالخرطوم.