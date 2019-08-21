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ملحمة حب في استقبال أسياد

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الغضبان: مشروع متكامل لإنهاء أزمة الصرف الصحي في بورسعيد

الغضبان: مشروع متكامل لإنهاء أزمة الصرف الصحي في بورسعيد

متحدث الوزراء: نطبق برامج حماية لا تطبقها أي دولة أخرى

متحدث الوزراء: نطبق برامج حماية لا تطبقها أي دولة أخرى

صور.. افتتاح مدرستين في كفر الشيخ بتكلفة 10.3 ملايين جنيه

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