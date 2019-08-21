أكد المهندس سامي عبدالتواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للمسافات القصيرة والطويلة، حماية الممتلكات العامة مثل قطارات السكك الحديدية مسؤولية مجتمعية مشتركة، خلال تعليقه على ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالطوب، والتسبب في إصابة عديد من الركاب.

وناشد عبدالتواب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، الأسر المصرية بضرورة تربية أطفالهم وأبنائهم بضرورة احترام الممتلكات العامة في الدولة، داعيًا المشايخ والمدرسين والإعلام بتوعية الأطفال بأن ما يتم إتلافه يؤثر على الجميع في التعليم والصحة وكل المجالات.

وشدد على ضرورة تخصيص خطبة دروس الأحد المقبل في الكنائس، وكذلك خطبة الجمعة المقبل في المساجد للحديث عن أهمية المحافظة على المال العام، وكيفية استخدام وسائل المواصلات والوسائل العامة.

وأشار نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للمسافات القصيرة والطويلة، إلى أن بعض القطارات الجديدة في خط منوف شهد سرقة حنفيات المياه الموجودة في القطار من أول رحلة له، وتم تخصيص عامل لمراقبة دورات المياه بعد سرقة الحنفيات، كما أن هناك حالات إصابة للسائقين نتيجة تراشق الطوب في بعض المحطات.

وأوضح أنه في حالة تكرار الرشق بالطوب للسائقين وإصابتهم لن يتم وقف القطارات في مثل هذه المحطات، مشيرًا إلى استعداده المرور على كل راكب وأن يطلب منه الحفاظ على زجاجات القطارات، "أقسم بالله أنا مستعد لكده، أحد السياح أقام دعوى قضائية ضد هيئة السكك الحديدية، لإصابته بعد تعرضه للقذف بطوبة"، وأنه يوجد عامل نظافة وأمن إداري في عربات القطارات لأول مرة في مصر.

ووجه حديثة للمخربين والأطفال: "حرام عليكم، أُقَفُوا جنب البلد شوية، ولازم التربية في البيت من الأب والأم، لأن عليها عامل كبير جدا".