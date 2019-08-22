محافظ السويس يوجه بتكثيف العمل بأعمال رصف الشوارع

ناقش اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، مساء اليوم، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الحالية على مستوى الأحياء، مع الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، واللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وشدد صقر، خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف العمل بأعمال رصف بعض شوارع الأحياء الرئيسية والفرعية، والتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة المرافق قبل بدء أعمال الرصف.

ووجه المحافظ باستكمال توريد معدات وأدوات لجهاز النظافة، وبدء تطبيق منظومة الجمع المنزلي للقمامة على بعض المدن السكنية في الأحياء، لافتا إلى ضرورة التنبيه على أصحاب المحلات التجارية بوضع سلات مهملات، أمام كل محل تجاري لأجل نظافة المنطقة المحيطة.