قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمدينة أبو تشت شنت حملة مكبرة، بالتنسيق مع قوات الأمن، ومسؤولي الري والأوقاف، نجحت خلالها في إزالة 67 حالة تعدِ على أراضي أملاك الدولة والأوقاف والري بإجمالي مساحة 18205 متر مربع تعديات بالمباني و13 قيراطًا و١٥ سهمًا تعديات بالزراعة.

وأكد الهجان، إزالة 28 حالة تعدِ بالبناء على مساحة 17400 متر مربع من أراضي أملاك الدولة، و27 حالة تعدِ بالبناء على أملاك الري بإجمالي مساحة 805 متر مربع، مضيفًا أنه تم إزالة 7 حالات تعدِ بالزراعة على مساحة 8 قراريط و3 أسهم من أراضي املاك الدولة، و5 حالات تعدِ بالزراعة على أراضي الأوقاف بإجمالي مساحة 5 قراريط و12 سهمًا، مشيرًا إلى أن جميع حالات الإزالة تم تنفيذها بقرى العمرة وسمهود وعوامر بني برزه والمحارزة بأبو تشت.