إزالة أربعة أصفار من العملة، محاولة جديدة يلجأ إليها الرئيس الإيراني حسن روحاني للتخفيف من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها طهران، والتي تسببت فيها العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقدم الرئيس الإيراني بمشروع قانون للبرلمان لإزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية وتغيير تسمية الريال، بعد توقيعه عليه وفق مقترح البنك المركزي، بحسب موقع "العربية".

ووفقًا لمشروع القانون الذي أقره البنك المركزي في منتصف شهر أغسطس الجاري، سيتم تغيير تسمية العملة الإيرانية من الريال إلى التومان الذي سيعادل 10 آلاف ريال.

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الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي الخبير الاقتصادي، قال إن حذف 4 أصفار من العملة المحلية، تلجأ إليها الدول في حالة ارتفاع التضخم بشكل كبير جدا مثل 200%، وتفكر في هذه الحيلة كمحاولة للتخفيف من هذا التضخم.

وأضاف الإدريسي لـ"الوطن"، أن هذا المشروع يعني أن كل 10 آلاف ريال تساوي تومانا واحدا، ومن ثم فإن المليون ريال إيراني سيساوي 100 تومان فقط.

وأكد الخبير الاقتصادي أن مثل هذه الحيل التي تنوي إيران القيام بها لن تساعدها في الخروج من أزمتها الاقتصادية، موضحا أن هذا الحل يعد مسكنا مؤقتا للأزمة ولن يساهم في حلها.

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من جانبه، قال الدكتور هشام البقلي خبير الشؤون الإيرانية، إن الرئيس حسن روحاني لجأ لهذا القانون بهدف محاولة تقليل نسبة التضخم التي ارتفعت نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وأضاف البقلي لـ"الوطن"، أن هذا القانون لن يساهم في حل الأزمة التي تعيشها إيران، موضحا أنه حل مؤقت قصير المدى أو مسكن قصير المفعول لن يساهم في حل الأزمة، وأن هناك عددا من الدول فكرت في هذا الحل وكانت عواقبه وخيمة عليها.