أعلن الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، أن الوحدات العلاجية بكليات الجامعة، ستبدأ في استقبال الطلاب المستجدين للعام الجامعي 2019 /2020، لإجراء الكشف الطبي عليهم اعتبارا من منتصف سبتمبر المقبل.

وأوضح، الكردي، أن الجامعة ستقوم بأعداد ملف صحى شامل لكل طالب مستجد، سيجرى من خلاله متابعة حالته الصحية طوال فترة دراسته بالجامعة.

وذلك من خلال جميع الوحدات الطبية ومعامل التحاليل بكليات الجامعة، التي استعدت لاستقبال الطلاب لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وفق جدول زمنى تم إعداده لمراعاة إنهاء إجراءات الكشف الطبي الأساسية للطلاب المستجدين في 9/10/2019.

وأشار الدكتور هشام جابر نائب، رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الكشف الطبي على طلاب كلية الطـب، سيكون بالوحدات العلاجية بالمجمع الطبي في الفترة من 15 إلـى 19 سبتمبر، وعلى طلاب طب الأسنان من يوم 22 سبتمبـر إلى 26 سبتمبر، وعلى طلاب كلية الهندسة والفنون الجميلة، والصيدلة من 14 سبتمبر إلى 19 سبتمبر.

وكلية الزراعة بالشاطبي، وزراعة سابا باشا، التمريض، وكلية التربية النوعية، وتربية الطفولة المبكرة، والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية من 15 سبتمبر إلى 19 سبتمبر.

وعلى طلاب كلية العلوم في الفترة من 17إلى 19سبتمبر وذلك بالوحدات العلاجية بكلياتهم، ويستكمل الكشف الطبي على جميع الطلاب الذين تخلفوا عن مواعيد الكشف الطبي السابقة ابتداء من يوم السبت 12/9/2019 بمقر الوحدات العلاجية بكل كلية من الكليات السابقة.

وأضاف الدكتور جابر أن الوحدة العلاجية بمجمع الكليات النظرية بسوتير، سوف تستقبل طلاب كليـة الطـب البيطري من 21 سبتمبر إلى 22 سبتمبر، وطلاب كلية التربية من 23 سبتمبر إلى 26 سبتمبر، والتجارة من 28 سبتمبر إلى 30 سبتمبر، والآداب من 1 أكتوبر إلى 3 أكتوبر، والسياحة من 4 إلى 5 سبتمبر، والحقوق مــن 7 أكتوبر إلى 9 أكتوبر.

وقال الدكتور جابر إن الكشف الطبي على الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة سيكون يـــوم 7 سبتمبر بمقر العيادة الشاملة بسوتر، وعلى الطلاب المستجدين والمحولين من انتساب إلى انتظام من جميع الكليات النظرية والحاصلين على تقدير جيد يوم 14 سبتمبر.

وتابع رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن على الطالب أن يحضر معه استمارة الكشف الطبي، ومرفق بها صورة شخصية للطالب مختومة بختم الكلية المقيد بها، كما سيتم استقبال الطلاب المتخلفين عن مواعيد الكشف الطبي من كل الكليات ابتداءا من 11 أكتوبر بالعيادة الشاملة.