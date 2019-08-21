استقبل الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، السفير عيسى سليمان ناصور سفير تنزانيا بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بينهما.

وأشار الكردي، خلال اللقاء، إلى أن جامعة الإسكندرية تشهد تزايد أعداد الطلاب التنزانيين المقبولين للدراسة هذا العام في التخصصات المختلفة، نظراً للعدد الكبير من الطلبات المقدمة من الجامعات التنزانية، مرحبا بزيادة فرص التعاون في المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية الأخرى.

من جانبه، قدم السفير خلال اللقاء، الشكر لجامعة الإسكندرية لدورها البارز في تنظيم القافلة الطبية إلى تنزانيا في بداية هذا الشهر بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وجمعية أصدقاء مرضى جراحات الأطفال والتشوهات الخلقية بمستشفى الشاطبي الجامعي، وقيام أعضاء القافلة بإجراء عشرات العمليات الجراحية على مدى 5 أيام.

وحرص"ناصور" على نقل تقدير الحكومة التنزانية للجهد الذى قام به أعضاء القافلة في تقديم الرعاية الصحية مما يعكس دور مصر الريادي في دعم القارة الأفريقية، خاصة دول حوض النيل. جاء ذلك بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.