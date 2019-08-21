ترأس د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء أمس الثلاثاء اجتماع لجنة المشروعات القومية للوزارة، بحضور د.عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، ود.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية، ود.محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ود.محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، وقيادات وزارة التعليم العالي، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

في بداية الاجتماع أشار الوزير إلى المشروعات التي تم عرضها في عيد العلم، لافتًا إلى أنه تم تقديم صورة واضحة عن تلك المشروعات للمجتمع.

وشدد د.عبد الغفار على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ تلك المشروعات، وسرعة الانتهاء منها بما يتفق مع الجدول الزمني الذي تم وضعه.

وطالب د.خالد عبد الغفار بإعداد ملف تفصيلي حول تجهيزات مباني جامعات المنصورة الجديدة، والعلمين، وسلمان، والجلالة، لافتًا إلى متابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لسير العمل داخل هذه المشروعات.

خلال الاجتماع تم مناقشة حجم الإنجاز الذي تم في الجامعات التكنولوجية الجديدة والاستعدادات لبدء الدراسة بها في العام الجامعى الجديد.

وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى أن الجامعات التكنولوجية هي تجربة جديدة على المجتمع المصري، مؤكدًا ضرورة جاهزيتها بشكل متميز مع بداية العام الدراسي الجديد.

كما ناقشت اللجنة تطورات العمل بالمبنى الجديد المقرر نقل الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية إليه بالقاهرة الجديدة.