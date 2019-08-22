محافظ السويس يبحث تنفيذ التحول الرقمي للمحافظة مع "المصرية للاتصالات"

استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمكتبه اليوم، المهندس عبد الستار الشيخ نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، وذلك لبحث تنفيذ مشروع التحول الرقمي بالمحافظة.

ويتضمن التحول الرقمي مد كابلات الألياف الضوئية "الفايبر"، لرفع كفاءة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في الجهات الحكومية بالسويس.

وفي اللقاء أكد محافظ السويس على تقديم كافة سبل الدعم والإمكانات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع، مؤكدا على أهمية منظومة التحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية، وتحسين أداء الهيئات الحكومية والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين.

أكد المهندس عبد الستار الشيخ، أن محافظة السويس تأتي ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي إلى جانب محافظتي الإسماعيلية والأقصر، وذلك عقب محافظة بورسعيد والتي جرى اختيارها لتكون نموذج استرشادي كأول محافظة لتحقيق التحول الرقمي، وذلك تمهيدا لتعميم المشروع على مختلف المحافظات المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

حضر اللقاء كل من المهندس عرفة الحوفي رئيس قطاعات قبلي ومدن القناة وسيناء بالشركة المصرية للاتصالات، والمهندس زكريا سلامة رئيس قطاع مناطق السويس وجنوب سيناء والبحر الاحمر والمهندسة نجلاء الشناوي مدير عام الدعم التشغيلي لقطاعات قبلي ومدن القناة، والمهندس هاني أحمد سيد مدير عام منطقة السويس.