تواصل شركة مصر للطيران مد جسرها الجوي، لتسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، وتسير الشركة غدًا الجمعة 22 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطار القاهرة وبرج العرب لنقل 4 آلاف و800 حاج.

يأتي ذلك بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2500 حاج من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و11 رحلة من المدينة المنورة لنقل 2300 حاج من حجاج "تضامن البحيرة ومطروح والقاهرة والإسكندرية والفيوم والغربية، وقرعة سوهاج والبحيرة والوادي الجديد والأقصر وقنا، والأمن الوطني" بخلاف رحلات العمل.

فيما أعلن مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي برئاسة الملاح أشرف حافظ، استمرار التنسيق بين الجهات العامله بالمطار للتيسير على الحجاج العائدين من الأراضي الحجازية المقدسة، والعمل على راحتهم، وراحة ذويهم من المستقبلين.