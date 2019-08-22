أجرى محمد صلاح، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وأيمن شتا، رئيس قطاع شئون الفروع الإقليمية، والوفد المرافق من مختلف الجهات والعاملين بفرع جهاز شئون البيئة بطنطا جولة ميدانية مفاجئة لمجابهة نوبات تلوث الهواء لموسم 2019.

وتفقد وفد جهاز شئون البيئة، جهاز قياس عوادم السيارات بمنطقة الشون بوسط المدينة العمالية بالمحلة، وتنفيذ وحملات إزالة المكامير الغير مطورة بنطاق قرى المركز لتأمين أرواح وحياة المواطنين.

وتستهدف تلك الحملات وضع أليات ونظم للتأكيد على إتباع وسائل ومعايير الحفاظ على النظام البيئي، ومن كافة ظواهر المؤدية للتلوث الهواء على مستوى قرى ومراكز محافظة الغربية ومحافظات الدلتا.

وذلك بناء على توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لتنفيذ خطة الوزارة لإحكام التواجد في الشارع والتعاون مع المواطنين لنشر مبادئ التوعوية بمعايير البيئة النظيفة أدميا.