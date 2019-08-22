واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت تلك الحملات عن:

ضبط 1080 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة في المحافظات، كما تم ضبط 1080 قضية تموينية متنوعة، منها 15 قضية اسطوانات بوتوجاز، 7 قضايا مواد بترولية، 24 قضية دقيق مدعم، 164 قضية إتجار غير مشروع في السلع التموينية، 60 قضية، 681 قضية متنوعة في مجال المحلات العامة والشهادات الصحية، 35 قضية أسماك ولحوم، و4 قضايا في مجال الثروة الحيوانية.

كما تم ضبط 54 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، و3 قضايا في مجال المضبوطات مجهولة المصدر، وقضيتي ألعاب نارية.

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.