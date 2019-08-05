شنت إدارة تموين النوبارية في البحيرة، تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين، وباهي كرم مدير الإدارة، وبرئاسة بهجت نصار رئيس الرقابة التموينية بالإدارة، حملة مكبرة اليوم، للمرور على المخابز البلدية، شارك فيها عبده كشك كبير مفتشي الإدارة، وأيمن السخاوي وأحمد شوقي المفتشون بالإدارة، لضبط المتلاعبين بالدعم ومخالفات إنتاج الخبز البلدي.

وحررت الحملة 9 محاضر نقص وزن ما بين 20 و28 جراما للرغيف، وخبز غير مطابق للمواصفات، وتصرف في 6 شكائر دقيق بلدي، وعدم وجود سجل زيارات وعدم نظافة أدوات العجين، وتم إرسال المخالفات للمديرية لتحصيل الغرامات من المخالفين.