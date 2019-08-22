أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، في سادس أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019 اليوم، امتحان الفيزياء لشعبة العلمي "علوم - رياضيات" بإجمالي 3558 طالبا/ طالبة، وامتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية بإجمالي 7092 طالبا/ طالبة في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "مكفوفين" امتحان الدور الثاني في مادة الجغرافيا "الورقة الثانية" بإجمالي طالب.

وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إنّ أجواء الامتحان خلال في السادس للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون مشكلات، لافتا إلى أنّ غرفة العمليات المركزية اطمأنت قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة لجميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبدالحكم أنّ أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية رصدوا 7 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء الامتحان، في محافظة البحيرة "إدارة شبراخيت التعليمية"، الغربية "إدارة شرق طنطا التعليمية" القاهرة "إدارة مدينة السلام التعليمية" و"إدارة شرق مدينة نصر التعليمية"، الجيزة "إدارة الوراق التعليمية"، القليوبية "إدارة القناطر الخيرية التعليمية"، والشرقية "إدارة ههيا التعليمية"، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمي "علوم – رياضيات" الامتحان في مادة الكيمياء السبت المقبل، بإجمالي 30256 طالبا/ طالبة، ويؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي 4778 طالبا/ طالبة.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" الامتحان في مادة التاريخ الورقة الأولى بإجمالي 4 طلاب، وفي مادة الفلسفة بإجمالي طالب.