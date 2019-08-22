عقد اليوم اللواء علاء رشاد، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعا لمناقشة تقنين أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بضرورة متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة وحدة استرداد أراضي الدولة.

حيث أوضح السكرتير العام أن المحافظة تسير بخطوات متميزة في إجراءات التقنين، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بالطلبات والتأكد من استيفاء كافة الشروط والضوابط المقررة.

كما وجه السكرتير العام، بالانتهاء من متابعة المتغيرات المكانية بجميع الوحدات القروية، وكذا المتابعة المستمرة وتكثيف واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لحملات إزالة التعديات علي الاراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وتنفيذا للقانون.

كما كلف اللواء علاء رشاد رؤساء المراكز والمدن، بالتواصل التام مع مقدمي طلبات التقنين بما جرى من إجراءات تجاه التعاقد، جاء ذلك بحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري إدارات املاك الدولة بالديوان العام وبالمراكز ومدير المراكز التكنولوجية بالديوان.