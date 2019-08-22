قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 21 متهمًا بالتشاجر واستعراض القوة بمنطقة وسط البلد بالسجن لمدة 15 سنة، كما عاقبت المحكمة متهم واحد حدث بالسجن لمدة سنة واحدة مع الإيقاف.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع والمستشارة فاطمة قنديل، وأمانة سر مجدي جبريل.

وأوضحت التحقيقات التي باشرها المستشار ماجد غراب، أن المشاجرة نشبت بين صاحب محل للملابس الجاهزة بمنطقة عابدين سبق اتهامه في قضيتي "مخدرات"، وبين بائع متجول سبق اتهامه في قضيتي "بلطجة"، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية ضرب، بسبب افتراش المتهم الثاني بضاعته أمام محل المتهم الأول، على إثر ذلك استعان كل منهما بأنصاره، وتعدوا على بعضهم البعض بالتراشق بالحجارة والعصي الخشبية.

وفي يوم 23 أبريل 2019 قاموا بواسطة مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد عدد كبير من الأبرياء، مما تصادف وجودهم بمكان الواقعة، بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، لفرض السطوة مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر على أثر صياحهم وإشهارهم للأسلحة النارية والبيضاء، مستخدمين في ذلك أسلحة، وقد وقعت الجرائم محل الاتهام.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين كما أتلفوا أموالا ثابتة ومنقولة لا يملكونها، وهي الحوانيت المملوكة لكل من ياسر محمد عبدالعال وأيمن سيد علي، والتي ترتب عليها ضرر مالي، وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات وطوب وقطع حديدية بدون مبرر قانوني أو ضرورة حرفية لحملها، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، وذخائر طلقات خرطوش بدون ترخيص.