عقد اليوم اللواء علاء رشاد السكرتير العام لمحافظة المنوفية، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي، لاستكمال تطوير المراكز التكنولوجية بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد طعيمة مدير مشروع ميكنة الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، وعدد من رؤساء الحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة ومديري المراكز التكنولوجية بها، ومدير إدارة التعاون الدولي، ومسؤول المراكز التكنولوجية بالديوان العام.

وجرى مناقشة خطة تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية والتعرف على الموقف التنفيذي، لاستكمال تطوير المراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن على مستوى المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.

كما جرى استعراض المشاكل والمعوقات التي تعوق دون استكمال التطوير بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، لإيجاد حلول فعلية لها حتى يتسنى استكمال تطوير وميكنة هذه المراكز التكنولوجية.

من جانبه أشار مدير مشروع تطوير الخدمات الحكومية بوازرة التخطيط، إلى أن سيجري الربط مركزياً بين هذه المراكز التكنولوجية بالمحافظة والوزارة.

أكد اللواء علاء رشاد على أن المراكز التكنولوجية تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضاري للمواطن وتوفير الوقت والجهد ورفع مستوى الأداء للخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات في وقت قياسي بسرعة وكفاءة عالية.