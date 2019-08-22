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خالد الصاوى: أتمنى إيجاد فرصة فى رمضان المقبل

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الإثنين.. فتح باب تنسيق الأزهر للترجمة الفورية وإعادة القيد والشهادات

الإثنين.. فتح باب تنسيق الأزهر للترجمة الفورية وإعادة القيد والشهادات

محافظ القليوبية: مستمرون في استرداد كل شبر من أرض أملاك الدولة

محافظ القليوبية: مستمرون في استرداد كل شبر من أرض أملاك الدولة

محافظ البحيرة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الرصف

محافظ البحيرة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الرصف

فادي خفاجة: أقدم واقعة الخروف في عمل مسرحي

فادي خفاجة: أقدم واقعة الخروف في عمل مسرحي

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تعليم البحيرة: أسبوعان للنظافة وتكريم أفضل مدرسة بكل إدارة

ضبط 1100 كيلو دقيق بلدي قبل تهريبها للسوق السوداء بإطسا

ضبط 1100 كيلو دقيق بلدي قبل تهريبها للسوق السوداء بإطسا

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