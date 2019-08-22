أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستزف كاستانير الثلاثاء أنّ أكثر من 13 ألفا من رجال الشرطة تدعمهم قوة عسكرية، تم حشدهم لضمان أمن قمة مجموعة السبع التي ستعقد في بياريتز جنوب غرب فرنسا آخر الأسبوع.

وأضاف كاستانير خلال توجهه إلى هذه المدينة الساحلية حيث ستعقد القمة من 24 إلى 26 أغسطس، "لن نسمح بحدوث أية مشاكل، وسنتحرك في حال حدوث ذلك".

وقال إنّ مجموعة السبع تبقى هدفا محتملا لـ"3 تهديدات رئيسية" بدءًا من "الأفراد العنيفين الذين هناك فرق بينهم وبين المتظاهرين المسالمين".

وعن انعقاد القمة المضادة في إرون شمال إسبانيا، وفي هنداي البلدة الفرنسية التي تواجهها في الجانب الآخر من الحدود، قال إنّه "يجب أن تعقد بحرية ليس واردا منع التعبير الحر وغير العنيف للآراء".

وتحدث الوزير عن "تهديد إرهابي" قد تكون "قمة دولية هدفه" رغم تأكيده عدم وجود "تحذير خاص" بهذا الشأن حاليا. كما أشار الى هجمات محتملة على الإنترنت.

وشدد على "التعاون الاستثنائي"، وخصوصا في المسائل الاستخباراتية مع إسبانيا التي ستقوم بتعبئة القوات على جانبها من الحدود.

على صعيد عمليات الطوارئ أكد الوزير وجود 400 من عناصر الإطفاء و13 فريقا متنقلا للطوارئ والإنعاش الطبي.