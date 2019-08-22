أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، أنّ إحدى الشركات الكائنة بالمنطقة الصناعية الثالثة العاشر من رمضان في الشرقية، استوردت رسالة من خارج البلاد مشمولها عبارة عن مستلزمات تصنيع كراسي داخل إحدى الحاويات على غير الواقع والحقيقة، وأنّها تحوى داخلها أصناف محظور دخولها داخل البلاد "ألعاب نارية".

وبتقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة من إدارة البحث والجهات المعنية جمركية لجرد مشمول الرسالة، أسفرت أعمالها عن ضبط 5 ملايين قطعة من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام وزنت نحو 15 طنا.