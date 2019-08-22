قال اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، إنه سيجري قريباً الإعلان عن طرح 4080 وحدة إسكان اجتماعي جاهزة للتسليم بمناطق شدموه بمركز إطسا، ودمشقين بمركز الفيوم، ومدينة طامية، بهدف تخفيف العبء عن كاهل الشباب وتوفير وحدات سكنية في متناول الأسر المتوسطة والأقل دخلاً.

وبحث المحافظ مع المهندس محمد الباهي، وكيل وزارة الإسكان، الموقف التنفيذي للعمارات السكنية الجديدة للإسكان الاجتماعي المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وموقف توصيل المرافق لهذه العمارات، حتى يجري طرحها للمواطنين في أقرب وقت بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وأوضح وكيل وزارة الإسكان، أنه جرى الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتوصيل المرافق وتصميم اللاند سكيب لجميع عمارات الإسكان الاجتماعي المقرر طرحها، والتي تشمل 29 عمارة بمدينة طامية بإجمالي 696 وحدة، و66 عمارة بمنطقة شدموه التابعة لمركز إطسا بإجمالي 1584 وحدة، و75 عمارة بمنطقة دمشقين بمركز الفيوم بإجمالي 1800 وحدة، موضحاً أن مساحة كل وحدة 91 متراً تشطيب كامل.