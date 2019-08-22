استقبل مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، اليوم الخميس، وفدًا من الجمعية التونسية للتنمية البشرية للتدريب ومؤسسة تمكين للتنمية والتدريب، للتعرف على الأنشطة التي يقوم بها المركز في مجال مكافحة التطرف والإرهاب وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التى تبثُّها التنظيمات الإرهابية لاستقطاب الشباب.

وخلال الزيارة، استمع الوفد إلي شرح تفصيلي لجهود وأنشطة المرصد والمهام التي يقوم بها، ودوره في محاصرة أفكار الجماعات الإرهابية، من خلال وحدات المرصد الذي يضم 12 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، وكذلك أبرز الإصدارات والدراسات الصادرة عن المرصد وأبرز القضايا التي يتناولها المرصد بالدراسة والتحليل على الصعيدين المحلي والدولي.

من جانبه، أعرب وفد الجمعية التونسية للتنمية البشرية والتدريب عن إعجابه الشديد بالدور الذي يقوم به مرصد الأزهر في محاربة الأفكار المتطرفة، وترسيخ مفاهيم الوسطية ومواجهة فوضى الفتاوى، مشيدًا بأداء المرصد في تناول قضايا الإسلام والمسلمين عالميًا.