الرئاسة: مدير "الصحة العالمية" التقى السيسي وأشاد بـ"100 مليون صحة"

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم تادروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية.

وصرح راضي بأنّ مدير المنظمة سلّم الرئيس خلال اللقاء تقرير المنظمة عن مبادرة "100 مليون صحة" وتضمن الجهود الكبيرة للحكومة المصرية في إطار الكشف عن وعلاج فيروس "سي" والأمراض غير السارية، وكذلك التوصية بنشر التجربة والخبرة المصرية الملهمة للاقتداء بها على مستوى العالم، خدمةً للبشرية والإنسانية جمعاء، فضلا عن النجاح الكبير لمبادرة 100 مليون صحة، التي باتت تمثل نموذجا يحتذي به في مجال المسح الطبي على المستويين الأفريقي والعالمي، لا سيما فيما يتعلق بالعدد الضخم وغير المسبوق في التاريخ للمواطنين الذين شملهم المسح مع توفير العلاج الكامل لهم بالمجان.

وكشف المتحدث باسم الرئاسة عن أنّ مدير منظمة الصحة العالمية نقل للرئيس التقدير الدولي لجهود مصر المميزة في مجال الرعاية الصحية للمواطنين المصريين، والإشادة البالغة بالإرادة السياسية وبالمبادرات الرئاسية المتنوعة وللجهود غير المسبوقة لمصر في مجال الرعاية الصحية، وأنّ مصر أصبحت مثالا يحتذى به في الإرادة السياسية للعناية وبالحالة الصحية للمواطنين.