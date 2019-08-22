وصف موقع شبكة CNN الأمريكية، بحيرة النيزك الواقعة على أحد شواطئ مرسي علم بـ"جنة سرية" مخبأة على شواطئ البحر الأحمر.

وقال تقرير للموقع في نسخته العربية، عن بحيرة النيزك، إن الكثير من المصريين لا يعرفون ما لديهم من أماكن يمكن أن تكون فريدة ومختلفة عن غيرها لما تحتويه من جمال ونقاء. وذكرت الـCNN، أنه بالرغم من أنه شاطئ يتمتع بكل هذه الصفات المميزة والمختلفة إلا أن كثيرًا من المصريين لايعرفون عنه شيئًا.

وتابع: "أن تلك الجنة السرية المخبأة على كوكبنا يمكن زيارتها في أي وقت، والاستمتاع بها لراغبي الهدوء والراحة، والاسترخاء بين مياهها الفيروزية الخلابة، حيث يمكن للمرء أن يسترخي بعيدًا عن صخب الحياة اليومية، أو ممارسة الغطس هنا".

ويقع شاطئ النيزك على بعد ثمانية كيلو مترات جنوب مرسى علم، بالقرب من قرية مرسى شجرة، التي تبعد من 2 إلى 4 كيلو عن البحيرة، وتتميز "النيزك" بمياه شفافة وزرقاء ودرجة حرارة هي الأفضل، يأتي لها السياح من مختلف أنحاء العالم لقضاء بضع ساعات.

وقالت هيئة تنشيط السياحة المصرية عن شاطئ النيزك، أو"الجنة السرية المخبأة على كوكبنا"، بإنه شاطئ شهير بين محبي السفر حول العالم، وعند زيارته بنفسك، لن تستطيع النظر بعيداً عن هذه الجوهرة الفيروزية الساحرة التي تحتضنها مصر.

ويعتقد البعض بأن السبب وراء تسمية شاطئ النيزك بسبب قصة تسرد ارتطام نيزك بالأرض ولكن نفى علماء الجيولوجيا احتمال صحة هذه القصة، إلا أن اسم المكان وجماله والمياه الفيروزية الخلابة، والذي يمكن للمرء أن يسترخي بعيداً عن صخب الحياة اليومية، أو ممارسة الغطس يجذب العديد من السائحين لزيارة شاطيء بحيرة النيزك.