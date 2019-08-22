أعلنت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية سعيدة قراش تأجيل المجلس الوزاري الذي كان من المقرر عقده أمس الأربعاء، بقصر قرطاج حول التحضيرات للانتخابات إلى موعد لاحق إثر اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد الإثنين الماضي.

ونفت سعيدة قراش، اليوم الخميس، وجود خلاف في وجهات النظر بين الناصر والشاهد حول الانتخابات محور جدول أعمال المجلس الوزاري قائلة: "هناك تشاور وتنسيق متواصل بين الجانبين من أجل إنجاح الاستحقاقات الوطنية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والتشريعية".

وأضافت أن اللقاءات المكثفة بين الناصر والشاهد خير دليل على مستوى التنسيق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مشيرة إلى أن أسباب تأجيل المجلس الوزاري يعود إلى الحرص على الإعداد المحكم لجدول أعماله من قبل الطرفين (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة).

وكان من المقرر أن ينظر المجلس الوزاري في مسألة استقالة وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدى من منصبه، والذي كان قد أعلن عنها يوم 7 أغسطس الجاري تزامنا مع إيداعه ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها في 15 سبتمبر القادم.

وكان الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة، إياد الدهماني قد أفاد بأن تقديم وزير الدفاع استقالته إلى رئيس الحكومة شرط دستوري حتى يصبح من الممكن البت في الاستقالة، إذ أن البت في استقالة أعضاء الحكومة يحدده الفصل 92 من الدستور، كاختصاص حصري لرئيس الحكومة، يمارسه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، حين يتعلق الأمر بوزارة الدفاع.