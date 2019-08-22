إصابة شخصين أثر انهيار أجزاء من عقار بجمرك الإسكندرية

أصيب شخصان، اليوم الخميس، إثر انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 4 طوابق، بمنطقة اللبان بحي الجمرك في محافظة الإسكندرية.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغاً يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 3 بشارع إسحاق النديم بمنطقة اللبان.

انتقل مسؤولو حي الجمرك وسيارة الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن العقار مكون من 4 طوابق، وصادر له قرار ترميم وانهيار أجزاء منه.

أسفر الحادث عن إصابة شخصين من السكان، وجرى نقلهما للمستشفى وخرجا عقب تلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1446 لسنة 2019 إداري قسم شرطة اللبان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وفي السياق ذاتة، وجهت مديرية التضامن الاجتماعي فريق الإغاثة إلى موقع الحادث لصرف مساعدات الإعاشة ووجبات للأسر المتضررة، والبالغ عددهم 9 أسر بإجمالي 30 شخصا.