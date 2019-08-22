يتأهب السوق المصري لدخول استثمارات سعودية جديدة يتجاوز حجمها 15 مليار جنيه عبر احدى الشركات التي تنفذ خطة استثمارية استرتيجية في مصر، وتركز على تطوير مشروعاتها الرئيسية في القاهرة والمحافظات الأخرى، وتعمل على تشغيل الآلاف من الشباب.

حيث استحوذت الشركة على قطعة أرض بمساحة 47 فدانا في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، من جهاز تنمية التجارة الداخلية، لإقامة مول تجاري مصمم طبقا لأرقى المعايير العالمية على قطعة الأرض الجديدة، باستثمارات تصل إلى 1.4 مليار جنيه، بحيث يصبح "المول الجديد" مركزا إقليميا للتسوق والمطاعم والترفية، كما يلبي احتياجات أهالي الدلتا، بما فيهم 7 ملايين مواطن يعيشون في محافظة الدقهلية.

ومن المتوقع افتتاح المول الجديد بمدينة المنصورة خلال عام 2021، حيث سيضم هايبر ماركت، ومجمع شاشات عرض سينمائية، ومطاعم ومناطق ترفيهية، وعدد من الماركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية في مجال الموضة، إضافة إلى ساحة انتظار سيارات تسع 1500 سيارة.

كما أن المركز التجاري الجديد من المتوقع أن يوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على مدار فترة تطويره.

وقال أحمد بدراوي نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الشركة: "إنّ الأسواق الثانوية بالمدن والمحافظات المصرية في حاجة ماسة لتنمية حقيقية واستثمارات كبيرة لتلبية الاحتياجات الأساسية، وهذا الأمرالذي دفعنا لإنشاء مول طنطا بمحافظة الغربية، أول مول تجاري من نوعه في الأسواق الثانوية بأي من المحافظات".

وأضاف أن "مول طنطا" يشغل مساحة تتخطى 135 ألف متر مربع، بينما تبلغ المساحة البنائية له 60 ألف متر مربع، ويهدف إلى توفيرمساحة إجمالية تأجيرية تصل إلى 40 ألف متر مربع باستثمارات وصلت إلى 1.2 مليارجنيه.