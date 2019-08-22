غادر الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، والوفد المرافق له، مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، بعد زيارة استمرت يومين اطّلع خلالها على تجربة مصر وما حققته من نتائج في مبادرة "100 مليون صحة" الرئاسية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، إن أدهانوم قدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على المبادرات الرئاسية في مجال الصحة التي حققت نجاحًا مبهرًا، كما قدم الشكر للدكتورة هالة زايد على حسن استقباله بمصر وعلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لإنجاز تلك المبادرات الرئاسية، التي تضمن الدعم الصحي لكل مواطن على أرض مصر.

وأضاف مجاهد، في بيان اليوم، أن أدهانوم أكد أن تجربة مصر في مبادرة "100 مليون صحة" ستصبح نموذجًا يحتذى به ويستفيد منه كل دول العالم.

وأشار إلى أن أدهانوم وجه الشكر لجميع المنابر الإعلامية المصرية، موكدًا أن الإعلام كان له دورا كبيرا جدًا في توعية المواطنين بأهمية ودور تلك المبادرات.

ودعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، رئيس المنظمة بمطار القاهرة الدولي.