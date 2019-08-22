قال الدكتور هشام سلام أستاذ الحفريات بجامعة المنصورة وأول مصري يحصل على الدكتوراه في علم الحفريات الفقارية، ومكتشف الديناصور المصري "منصوراصورس"، إنه عقب انتهائه من الدكتوراة في جامعة "اكسفورد"، التحاق بالعمل في مركز الحفريات بجامعة المنصورة، ولكنه وجد أن المركز لا يحتوي إلا على "ترابيزة واحدة صغيرة".

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أنه بدأ بنفسه إيجاد التمويل لإعادة بناء مركز الحفريات بالدامعة تدريجيا حتى أصبح المركز الأول بالشرق الأوسط.

ونجح فريق بحثي مصري من جامعة المنصورة في اكتشاف أول ديناصور في مصر وأفريقيا يعود للعصر الطباشيري، وفقا لما نشر في "nature.com".

وأطلق على الديناصور المكتشف في منطقة تنيدة في الواحات الداخلة بالصحراء الغربية المصرية اسم "منصوراصورس" ويحمل الاكتشاف الرقم العلمي (MUVP-200)، وهي الأحرف التي تعد اختصارا لاسم مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية باللغة الإنجليزية، والتي ينتمي لها فريق البحث.

وشارك الدكتور هشام محمد سلام، رئيس فريق البحث وهو أستاذ بقسم الجيولوجيا، جامعة المنصورة مركز الحفريات الفقارية فيديوهات لأهم لحظات الأكتشاف مع متابعية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والذين كانوا يتابعون مراحل الاكتشاف باهتمام كبير وغير مسبوق نظرًأ لاهميته العالمية وخاصة انه على يد علماء مصريين لأول مرة.

ووفقًا لما قالته "إيمان الداوودي" طالبة الماجستير في قسم الجيولوجيا بكلية العلوم، جامعة المنصورة، إن الفريق كان يعمل على اكتشاف بقايا الديناصورات في الصحراء الغربية منذ عام 2008.

وبدأت مشاركات الدكتور هشام مع متابعية بسؤال عبر صفحته قائلًا: " التاريخ يقول انه لا يوجد عالم واحد من الشرق الاوسط منذ نشأته قام باكتشاف وتسمية ديناصور جديد... كله صناعة اجنبية. فهل يسطر مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية فصل جديد من هذا التاريخ؟" وقابل المتابعين سؤاله بتشجيع وتحفيز كبير.

وفي يوم 24 يناير 2018 شارك الدكتور هشام صورة مع متابعية للحظة اكتشاف " MUVP-200" من قبل الدكتورة سارة صابر المدرس المساعد بقسم الجيولوجيا باسيوط وأحد مؤلفي البحث في منطقة تنيدا بواحة الداخلة بالصحراء الغربية والذي التقطت شهر ديسمبر عام 2013.