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خالد الصاوى: أتمنى إيجاد فرصة فى رمضان المقبل

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"لعلهم يفقهون" يخصص حلقة اليوم للحديث عن "الإنفاق في سبيل الله"

"لعلهم يفقهون" يخصص حلقة اليوم للحديث عن "الإنفاق في سبيل الله"

300 عضو بنقابة الصيادلة يوقعون طلب عقد عمومية طارئة لمواجهة "الحراسة"

300 عضو بنقابة الصيادلة يوقعون طلب عقد عمومية طارئة لمواجهة "الحراسة"

مكتشف "منصوراصورس": اكتشفنا جزءا من جمجمة تمساح عمرها 35 مليون سنة

مكتشف "منصوراصورس": اكتشفنا جزءا من جمجمة تمساح عمرها 35 مليون سنة

رئيس البنك الأهلي: قرار خفض الفائدة يخدم الاقتصاد الوطني

رئيس البنك الأهلي: قرار خفض الفائدة يخدم الاقتصاد الوطني

الأتربي: خفض الفائدة يستهدف تنشيط السوق.. وخفض تكلفة الدين المحلي

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مصدر: نقل مسلة من صان الحجر تمهيدا لوضعها في ميدان التحرير

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