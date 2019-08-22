أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الخميس تفويض صلاحياته مؤقتا لوزير طيلة حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة، وهو من أبرز المرشحين لها.

وقال الشاهد في كلمة بثها التلفزيون الحكومي "لغلق باب التأويلات واستعمال إمكانيات الدولة وحرصا مني على نزاهة وشفافية الانتخابات، أعلن اليوم وطبقا للدستور، أنني قررت تفويض صلاحياتي كرئيس حكومة لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان إلى آخر يوم من الحملة الانتخابية".

وينتهي التفويض مع نهاية الحملة الانتخابية التي تنطلق في الثاني من شهر سبتمبر وتختتم في 13 من نفس الشهر.

وأكد رئيس الحكومة التونسية أن قراره "بالتفويض المؤقت" لصلاحياته جاء عن "قناعة، أردت أن أطلب ثقة التونسيين بإمكانياتي الخاصة".

وينص الفصل 92 من الدستور التونسي على أن "تسهر الحكومة على تنفيذ القوانين. ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء".

كما يسمح الدستور التونسي بترشح رئيس الحكومة للانتخابات دون مغادرة منصبه، وفقا للشاهد.

وكان الشاهد أحد أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة المقرر أن تجري في 15 سبتمبر، أعلن أنه تخلى عن الجنسية الفرنسية.

وقال الشاهد في وقت سابق إنه بترشّحه لهذا المنصب يريد الانفصال عن النظام القديم "وإعطاء الأمل لجميع التونسيين وبخاصة للشباب" أن بامكانهم أن يكونوا "في مناصب مهمة في الدولة".

ويلقى الشاهد دعم حزب "تحيا تونس" الذي تأسس في بداية السنة وأصبح يملك ثاني كتلة في البرلمان بعد حزب النهضة الإسلامي.

وتراجعت شعبية الشاهد في الأشهر الأخيرة بسبب صراعات أجنحة وصعوبات واجهت حكومته في حل مشكلتي البطالة والتضخم.

ودخل الشاهد الحلبة السياسية إثر ثورة 2011 بتأسيس حزب صغير.

وتم اختياره في 2016 من الرئيس الراحل قايد السبسي لمنصب رئيس الحكومة حين كان عضوا في حزب نداء تونس، حزب الرئيس الحاكم.

لكن إثر خلافات داخلية، خصوصا مع حافظ قايد السبسي نجل الرئيس، غادر الشاهد الحزب لتأسيس حزب تحيا تونس الذي يضم خصوصا أعضاء سابقين في حزب نداء تونس.

والشاهد هو رئيس الحكومة الأطول بقاء في المنصب منذ ثورة 2011.

وستجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر.

وتم تقريب موعد هذه الانتخابات التي كانت مقررة أواخر العام بعد وفاة السبسي الذي كان في عام 2014 أول رئيس منتخب ديموقراطيا في تاريخ تونس الحديث.

وتمت المصادقة على 26 مرشحا بينهم الشاهد، في حين تم رفض 71 غيرهم بعد فحص أولي للملفات، حسب ما أعلنت في 14 الشهر الحالي هيئة الانتخابات في تونس.

وسيتم نشر القائمة النهائية في 31 أغسطس.