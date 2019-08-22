الأتربي: خفض الفائدة يستهدف تنشيط السوق.. وخفض تكلفة الدين المحلي

قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5% جرئ، ويخدم توجهات الدولة الاقتصادية.

وأضاف الأتربي لـ"الوطن"، أن القرار يخدم تنشيط الاستثمار والإنتاج ويصب في صالح تخفيض تكلفة الدين المحلي.

وأوضح أنه رغم خفض الفائدة فإن المدخرين في البنوك وضعهم أفضل بعد خفض التضخم، قائلا: "كانت الفائدة 20% وقت ما كان التضخم 31%، والآن أصبحت الفائدة على المدخرات 14% تقريبا، والتضخم تحت مستوى 9%، وهو ما يشير إلى مكاسب المواطنين من الفائدة في الوقت الحالي لأنها أصبحت أكبر من معدلات التضخم".

وتابع: "المركزي اتبع سياسة نقدية حكيمة وفاعلة في السوق، استطاع من خلالها السيطرة على التضخم وتحقيق مستهدفاته بشكل قوي، وفقا لخطوات ثابتة وفاعلة".

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، لافتا أن المركزي يتبع حاليا بخفض الفائدة سياسة توسعية تستهدف تنشيط السوق.