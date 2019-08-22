قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، كما أن البنك المركزي يتبع سياسة قوية في حماية الاقتصاد القومي وتحسينه عن طريق اتخاذ قرارات السياسة النقدية بحرفية وفي توقيتاتها السليمة، مؤكدا أن مصر هي الملاذ الآمن للاستثمارات الاجنبية.

وقال في تصريحات لـ "الوطن" إن مؤشرات الاقتصاد في تحسن مستمر وبوتيرة أفضل من المتوقع لها بشهادة المؤسسات الدولية، والخبراء المحايين والأجانب.

وتابع: "يأتي خفض الفائدة لدى البنك المركزي بـ ١.٥٪؜ لصالح المصنعين والمنتجات المحلية لأنه سيقلل تكاليف التمويل وكذلك زيادة معدل دوران الاقتصاد وخفض عجز الموازنة".

وأضاف أنه ما يزال السوق المصري وأدوات الدين الحكومية جاذبة للاستثمار الأجنبي ويضمن معدلات تدفق من العملات الاجنبية، وخاصةً بما يحدثً في دول مثل الأرجنتين وتركيا.