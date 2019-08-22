أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أنه يؤيد إجراء المزيد من المحادثات مع بريطانيا تجنبا لخروجها من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، لكنه رفض تقديم تنازلات كبيرة، وذلك أثناء استقباله رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الإليزيه قبل نحو شهرين من حلول الموعد المحدد لبريكست.

وأبدى ماكرون موافقته على منح شهر لإيجاد حل لمسألة الحدود الإيرلندية، التي تثير خلافا منذ بدء المفاوضات في 2017.

إلا أنّ ماكرون الذي أقر بسمعته بأنّه "الرئيس الأكثر تشددا" حيال بريكست، رفض دعوات جونسون إلى إلغاء "شبكة الأمان" الخاصة بإيرلندا.

وقال إنّ المحادثات يجب أن ترتكز على اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي ورئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي، وقد رفضه البرلمان البريطاني ثلاث مرات.

ويسعى البند المتعلق بـ"شبكة الأمان" لتفادي عودة حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا التابعة للاتحاد الأوروبي.

ويرى جونسون أن هذا البند "غير ديموقراطي ويمس بسيادة الدولة البريطانية" لأنه يتطلب منها مواصلة تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية، ويمنعها من اتباع سياسة تجارية مستقلة عن الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون "يجب أن نحاول أن يكون لدينا شهر مفيد"، مضيفاً أنّ فرنسا تتحضر رغم ذلك لكل السيناريوات "وخصوصا" الخروج من دون اتفاق في 31 تشرين الأول/اكتوبر.

من جانبه، أصرّ جونسون الذي ظهر في إحدى الصور واضعاً قدمه على طاولة صغيرة في قصر الاليزيه، على أن الحلول "متوفرة بالفعل" لمنع عودة الحواجز على حدود إيرلندا.