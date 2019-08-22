قررت نيابة بني سويف، مساء اليوم، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، لإتهامه بقتل 4 سيدات مُسنات، لسرقتهن على فترات متباعدة، ابتداء من عام 2011 حتى الأسبوع الماضي.

البداية كانت بتلقي اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا بورود بلاغ يفيد بالعثور على جُثة سيدة مٌسنة في منطقة نائية خلف موقف محي الدين بمدينة بني سويف، وبها آثار كدمات بالرأس وفي حالة تحلل، بعد أيام من الإبلاغ باختفائها، فوجه بسرعة كشف ملابسات الوفاة وضبط الجاني.

بتكثيف التحريات والإجراءات الأمنية، ومتابعة خط سير المتوفاة بمنطقة الحادث، كشفت إحدى كاميرات المراقبة عن ظهور شخص مجهول تم تحديده لاحقا في منطقة الحادث، بتتبعه تم تحديده وتبين أنه (مصطفى أ. ع.- مزارع) مقيم بقرية إبشنا بمركز بني سويف، سبق إتهامه في 36 قضية "سرقة بالإكراه، شروع في قتل، سرقات مواشٍ، سلاح دون ترخيص، سرقات متنوعة، آداب عامة، وضرب".

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة بني سويف، بالتعاون مع الأمن العام، إلى محل إقامة المتهم، وألقي القبض عليه وتم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة بني سويف.

حاول المتهم إنكار ما نُسب إليه من إتهام بالقتل في الواقعة الأخيرة، إلا أن ضباط المباحث واجهوه بصور كاميرات المراقبة، وبتطوير مناقشته ومراجعة عددا من جرائم القتل تبين تطابقها مع الجريمة الأخيرة، وبمواجهته بها اعترف أمام رجال المباحث بارتكابها بدافع السرقة.

اعترف المتهم باستدراج ضحاياه بطريقة أو بأخرى من موقف محي الدين إلى مناطق نائية بدائرة المركز، والإجهاز عليهن حتى الموت أو ضربهن بالحجارة أو قتلهن خنقا لسرقتهن.

آخر ضحايا المتهم (غ. ش. ن.- ربة منزل- 72 عاما) مقيمة بمركز بني سويف، مبلغ بغيابها 14 أغسطس الجاري، وعُثر على جثتها 18 أغسطس الجاري، بأرض زراعية خلف موقف محيي الدين بكامل ملابسها، وفي حالة تحلُّل، واعترف المتهم باستدرجها، وتعدى عليها بقطعة من الحجارة أَودَت بحياتها، واستولى على قرطها الذهبى و250 جنيهًا.

وفي 3 يونيو الماضى، عثر على جثة (ف. ى. ع.- 60 عاما- ربة منزل) من أطفيح بالجيزة، بمجرى مائي بقرية شريف باشا بدائرة مركز بنى سويف، حيث اعترف المتهم باستدرجها من أمام موقف سيارات الأجرة بدائرة المركز، بزعم الحصول على لحوم يوزعها أحد الأشخاص مجانا، وحال وصولهما إلى منطقة زراعية خالية من المارة حاول سرقتها، فلم يعثر معها على شيء، فاغتصبها، وأودى بحياتها.

وذكرت التحقيقات أن المتهم قتل، ديسمير العام الماضي، ربة منزل تدعى (س. م. ا.- 81 عاما- ربة منزل)، وألقاها في ترعة الإبراهيمية، أمام قرية منشأة حيدر، بعد 6 أيام من الإبلاغ بغيابها، بعد استدرجها والاستيلاء على قرطها الذهبي.

وتبين أن المتهم وراء قتل رابعة، أكتوبر 2011، حيث أقدم على خنق ربة منزل بالمعاش تدعى (س. ج. ا.- 73 عام) بعد استدراجها وخنقها بقرية الشيخ علي بهلول بدائرة المركز.