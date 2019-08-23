"بيطري البحر الأحمر": "فندق الكلاب" في الغردقة غير مرخص

قال مصدر مسؤول بمديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، إن الفندق الذي أعلن عن استضافة تجمعات الكلاب، المعروف إعلاميا بـ فندق الكلاب، مُخالف للقانون، وليس فندقًا سياحيًا ولا مرخصًا، بل هو "كومبوند خاص"، ويعمل بشكل غير قانوني.

وأضاف المصدر أن الأمر لا يخص وزارة السياحة أو المنشآت الفندقية، بل من اختصاص الطب البيطري والمحافظة ووزارة الصحة.

وقال الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، لـ"الوطن"، إن التراخيص المتعلقة بالحيوانات الأليفة تصدر من جهتين: الأولى إدارة الخدمات البيطرية بالمحافظة وهي مسؤولة عن الحيوانات الأليفة، والثانية المحافظة الواقع في نطاقها، مؤكدا أن الفندق المذكور لم يتقدم بأي أوراق ترخيص للمديرية حتى الآن.

وسادت واقعة استضافة أحد فنادق الغردقة للكلاب وتخصيص حمامات سباحة لها، جدلا واسعا حيث طالب البعض بسرعة إغلاق الفُندق لخطره على صحة الإنسان وما يمثله من خطر على المجتمع في المدينة الساحلية بمحافظة البحر الأحمر.

ويُعد الفندق هو الأول من نوعه في مدينة الغردقة ومُحافظة البحر الأحمر عمومًا، الذي يستضيف تجمعات الكلاب بهذا الشكل، حيث عُرف إعلاميًا بـ"فندق الكلاب".

ويتواجد "فندق الكلاب"، في نطاق منطقة "مبارك 7"، بمنطقة المزارع بالطريق الدائرى الأوسط شمال مدينة الغردقة، حيث يسعى لاستضافة عشرات الكلاب والحيوانات الأليفة.