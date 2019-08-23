المغزاوي لـ"الوطن": نضع اللمسات الأخيرة لحملة مرشح الرئاسة الصافي سعيد

قال الأمين العام لحزب "حركة الشعب" في تونس، زهير المغزاوي، إن الحزب يضع اللمسات الأخيرة للحملة الانتخابية الخاصة بمرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المبكرة الصافي سعيد، التي تنطلق في الثاني من سبتمبر المقبل.

وأضاف المغزاوي في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "اللمسات الأخيرة للحملة الانتخابية في طور الانتهاء، ونجهز لانطلاق المؤتمر الانتخابي في العاصمة تونس الذي سيعلن فيه الصافي سعيد برنامجه الانتخابي الذي تم تجهيزه بالفعل".

وتابع: "ستقوم الحملة بعقد تجمعات في تونس العاصمة، وسنعقد ندوات للمرشح الرئاسي الصافي سعيد، إضافة إلى جولاته في كبرى المدن التونسية للتعريف بسيرته الذاتية وبرنامجه الانتخابي".

ويعد الصافي سعيد من أغزر التونسيين إنتاجا ثقافيا، حيث نشر 4 روايات وعددا مهما من الكتب السياسية والاستراتيجية والتاريخية، قد يكون أهمها كتابه الموسوعي "خريف العرب" حيث تظهر جليا نظرياته في تفسير تاريخ العرب المعاصر أولا عبر سرد الحرب الدامية بين توأم العروبة والإسلام وهو الصراع الذي أعاق تأسيس الدولة الوطنية في كل البلاد العربية، ثم عبر جدلية البئر والصومعة والجنرال ليخلص إلى "مانيفستو عرابيا".

كما عرف كتابه "بورقيبة: سيرة شبه محرمة" رواجا كبيرا حيث يعد اليوم مرجعا أساسيا للباحثين في مسيرة أول رئيس تونسي، وتقاطعت عديد من أحداث الثورة التونسية مع ما جاء في روايته "سنوات البروستاتا" التي نشرها بعد أيام فقط من الثورة، وكان قد كتبها قبل سقوط نظام زين العابدين بن علي ببضعة سنوات فحملت نبوءة السقوط.

يذكر أن عدد من قبلت أوراق ترشحهم للانتخابات المقبلة هو أقل ممن قبلت ملفاتهم في انتخابات عام 2014 والذي بلغ 27 مرشحا.

وحددت الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر.

وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في17 سبتمبر بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون.

ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، إذا تطلب الأمر، قبل الثالث من نوفمبر بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.